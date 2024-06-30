Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayı programı yoğun başlıyor: Herkesin gözü bu zirvede!

30 Haziran 2024 19:43 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 19:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için, ümmet için kurduğunuz hayalleriniz olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için, ümmet için kurduğunuz hayalleriniz olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayı görüşmeleri dolu dolu geçecek. İlk olarak 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım gösterecek.

Temmuz ayının en önemli zirvesi ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9-11 Temmuz'da NATO'da olacak.

3. DÜNYA SAVAŞI KONUŞULURKEN KRİTİK ZİRVE

Avrupa'nın Doğu bloğuna savaş hazırlıkları için mühimmat gönderimi sürerken NATO'da alınacak kararlar merakla bekleniyor.

Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde bu kapsamda mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.

Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.

NATO ÖNCESİ PUTİN GÖRÜŞMESİ

Astana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi de planlanıyor. Bu görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişimi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının durumu yer alacak. Ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG-PYD’nin sözde seçim girişimleri de konuşulacak konular arasında.

TÜRK DEVLETLERİ ZİRVESİ

Erdoğan, Astana’daki temaslarının ardından Azerbaycan’a geçecek. 6 Temmuz’da Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak olan Erdoğan, burada Hazar gazının Türkiye üzerinden Batı’ya taşınması ve Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gibi konuları ele alacak. Ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de zirvede önemli bir gündem maddesi olacak.