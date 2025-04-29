Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması olmadığı iddiasına yalanlama! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı

Sosyal medyada yayılan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı” iddiası sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Yargıtay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili bir dava bulunmazken, Marmara Üniversitesi 2023’te yaptığı açıklamayla Erdoğan’ın lisans eğitimi ve diploma belgelerini doğruladığı ifade edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması olmadığı iddiasına yalanlama! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 15:05

Sosyal medyada gündem olan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı' iddiası sonrasında İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması olmadığı iddiasına yalanlama! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı

DMM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BÖYLE BİR DAVA BULUNMAMAKTADIR!"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı” iddiası doğru değildir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararı, E.P. isimli şahıs hakkında yürütülen muhakemeyle ilgilidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması olmadığı iddiasına yalanlama! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı

Yargıtay'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili görülen bir dava bulunmamaktadır. Marmara Üniversitesi, 25 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ilgili detaylı açıklama yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması olmadığı iddiasına yalanlama! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!"

Açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Benzer iddialar daha önce de Merkezimizce yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

ETİKETLER
#Gündem
#yargıtay
#cumhurbaşkanı erdoğan
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#dezinformasyonla mücadele merkezi
#manipülasyon
#sosyal-medya
#Üniversite Diploması
#Asılsız Iddia
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.