Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması olmadığı iddiasına yalanlama! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı

Sosyal medyada yayılan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı” iddiası sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Yargıtay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili bir dava bulunmazken, Marmara Üniversitesi 2023’te yaptığı açıklamayla Erdoğan’ın lisans eğitimi ve diploma belgelerini doğruladığı ifade edildi.

Sosyal medyada gündem olan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı' iddiası sonrasında İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı.

DMM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BÖYLE BİR DAVA BULUNMAMAKTADIR!"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı” iddiası doğru değildir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararı, E.P. isimli şahıs hakkında yürütülen muhakemeyle ilgilidir.

Yargıtay'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili görülen bir dava bulunmamaktadır. Marmara Üniversitesi, 25 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ilgili detaylı açıklama yapmıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!"

Açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Benzer iddialar daha önce de Merkezimizce yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”