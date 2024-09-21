Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek: ABD ziyareti başlıyor
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Eylül 2024 00:59 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 01:01
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Erdoğan'ın kritik BM temasları bu hafta başlıyor.
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 21 Eylül sayılı Resmi Gazete kararına göre Anayasa’nın 106’ncı maddesi gereğince yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 21-26 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek.
ERDOĞAN BM'DE KONUŞACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in saldırılarını merkeze alması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bu sefer de ikisi birlikte gitsin bari, biraz olsun birbirlerine destek olsalar