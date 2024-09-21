Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek: ABD ziyareti başlıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

21 Eylül 2024 00:59 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 01:01

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Erdoğan'ın kritik BM temasları bu hafta başlıyor.