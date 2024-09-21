Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek: ABD ziyareti başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek: ABD ziyareti başlıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Eylül 2024 00:59 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 01:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek: ABD ziyareti başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Erdoğan'ın kritik BM temasları bu hafta başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı​ Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ vekalet edecek. 21 Eylül sayılı Resmi Gazete kararına göre Anayasa’nın 106’ncı maddesi gereğince yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 21-26 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanı ErdoğanABD​'ye gidecek.

ERDOĞAN BM​'DE KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in saldırılarını merkeze alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek: ABD ziyareti başlıyor - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
CumhurbaşkanıerdoğanCevdet Yılmazabdbm

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe21 Eylül 2024 01:02

Bu sefer de ikisi birlikte gitsin bari, biraz olsun birbirlerine destek olsalar

Sonraki Haber Yükleniyor...