Cumhurbaşkanı imzaladı: YAŞ kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

YAŞ toplantısı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesindeki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

32 GENERAL VE AMİRAL RÜTBE ATLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri 30 Ağustos 2025'ten geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.