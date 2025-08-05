YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyelerinin toplantısı sona erdi. Terfi, atama, emeklilik kararları belli oldu. Yüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Bayraktaroğlu'ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

İşte kritik toplantı sonrası açıklanan askeri terfi ve atama kararlarıyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı...

"2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;

a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,

b) Görev süresi uzatılacaklar,

c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.

c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.

d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral Rafet DALKIRAN Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ ve Ahmet KURUMAHMUT Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet OKTAR Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin DİNÇ Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesinde doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. 1993'te Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten Genelkurmay II. Başkanlığına atandı.24 Aralık 2021'de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.16 Ağustos 2023'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine başladı.

METİN TOKEL KİMDİR?

Aslen Kocaelili olan Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde doğdu. 1983'te Kara Harp Okulunu, 1984'te Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. 1995'te Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu.

2003'te topçu kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2003-2006 arası Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği askerî danışmanlığı, 2006-2011 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri daire başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı yaptı.

2012 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası 34. Hudut Tugayı komutanlığı, 2014-2015 arası Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı, 2015-2016 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı yaptı.

2016'da 3. Piyade Tümeni komutanlığına atandı. Bu görevdeyken Eylül 2016'da beraberinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tümen komutanlığını ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım'a söylediği sözler sonraki yıllarda basında tartışma konusu oldu.

2017'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2019'da NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı. 2021'de korgeneral rütbesine terfi etti ve 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti komutanlığına atandı. 2023'te 2. Ordu komutanlığına getirildi.

2024'te orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına atandı.

ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR?

Ercüment Tatlıoğlu (d. 2 Haziran 1960), Türk asker. Mevcut Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı.

Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamlamıştır.

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2010'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Plan Yönetim Daire Başkanlığına getirildi.[1] 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2011-2012 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, 2012-2015 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in emri doğrultusunda Eskişehir'e gitti ve darbeye karşı hava harekâtını yönetti. Darbeci uçaklar, resmiyette Türkiye'nin uçakları olduğu için bu uçakları vurmak için prosedür gereği başbakanın yazılı emri gerekiyordu. Kadıoğlu da bu prosedür doğrultusunda Başbakan Binali Yıldırım'dan telefon görüşmesi sırasında yazılı emir istedi. Yıldırım da ses kaydının alınarak uçakların vurulmasını istedi.[2] Bu doğrultuda darbenin merkezi olan ve Akıncı Üssü adıyla bilinen 4. Ana Jet Üssü dahil olmak üzere darbecilerin bulunduğu yerler ve darbeci uçaklar bombalandı.

2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına, 2017'de Hava Eğitim Komutanlığına atandı.

2022'de orgeneral rütbesine terfi etti. 19 Ağustos 2022 tarihinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine başladı. 2023 Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 16 Ağustos'ta göreve başladı.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

5 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen YAŞ toplantısında alınan karara göre;

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.