Cumhurbaşkanı İtalya'da! Meloni, Erdoğan'ı böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Erdoğan’a, kabine üyeleri ve üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Villa Pamphili Konutu'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.