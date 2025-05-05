Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin eski Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede özellikle İran ile yürütülen müzakere süreci ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum masaya yatırıldı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirme kararlılığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın savaşların sona erdirilmesine yönelik yaklaşımını desteklediklerini belirterek, İran ile yürütülen müzakere süreci ile Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik çabaları takdir ettiklerini ifade etti.

GAZZE’DE ATEŞKES VURGUSU

Görüşmede Gazze’de yaşanan insani felakete de dikkat çeken Erdoğan, krizin vahim boyutlara ulaştığını vurguladı. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğini belirten Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

SURİYE İÇİN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Suriye konusunun da ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma ve ülkede istikrarı sağlama yönündeki çabalarını anlattı. Ayrıca ABD’nin Suriye yaptırımlarını hafifletmeye yönelik adımlarının, çözüm sürecine katkı sağlayacağını dile getirdi.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.