Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AileFest’te: Vatandaşlarla bir araya geldi

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İstanbul
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" Rami Kütüphanesi'nde devam eden festivalde farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Antalya'ya hareketi öncesi on binlerce ziyaretçinin katıldığı AileFest etkinlik alanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ailelerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.