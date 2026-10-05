Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" Rami Kütüphanesi'nde devam eden festivalde farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AileFest’te: Vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen ve yoğun ilgi gören AileFest etkinlik alanını ziyaret etti. AileFest, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenleniyor. Festivalde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya hareketi öncesinde on binlerce ziyaretçinin katıldığı festival alanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlik alanında ailelerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Antalya'ya hareketi öncesi on binlerce ziyaretçinin katıldığı AileFest etkinlik alanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ailelerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.