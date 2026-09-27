AileFest bilet ücretsiz mi, nerede, hangi tarihlerde? Aile Festivali 2026 konserler, çocuk etkinlikleri ve daha fazlasıyla başladı

AileFest'e giriş ücretsiz olurken, festivale katılmak isteyenlerin resmi internet sitesi üzerinden dijital davetiye kaydı oluşturması gerekiyor.

AİLEFEST 2026 BAŞLADI

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında İstanbul'da düzenlenen AileFest, Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dokuz gün sürecek festival, ailelerin birlikte zaman geçirmesini, çocukların farklı yaş gruplarına uygun etkinliklerle buluşmasını ve farklı kuşakların ortak aktivitelerde bir araya gelmesini hedefliyor. Festival 26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında her gün 11.00-22.00 saatlerinde açık olacak.

Festivalin programında konser ve sahne gösterilerinin yanı sıra çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat çalışmaları, söyleşiler, imza buluşmaları, kitap fuarı, aile yarışmaları, oyun ve teknoloji deneyim alanları, film gösterimleri, gastronomi noktaları ve alışveriş alanları bulunuyor. Çocuklara yönelik programların 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına göre şekillendirildiği ve farklı gelişim dönemlerine uygun içeriklerin hazırlandığı belirtiliyor.

Festivalin dokuz günlük programında her gün farklı içerikler ziyaretçilerle buluşuyor. Şu ana kadar açıklanan etkinlik takviminde öne çıkan programlar şöyle:

AİLEFEST'TE ÇOCUKLARI VE AİLELERİ BEKLEYEN ETKİNLİKLER

AileFest'in programı yalnızca konserlerle sınırlı tutulmuyor. Festival alanında çocukların yaş gruplarına göre hazırlanmış atölyelerin yanı sıra ailelerin birlikte katılabileceği sanat, spor, eğitim ve oyun etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Böylece farklı yaşlardaki çocukların kendi yaş gruplarına uygun içeriklere katılması, ebeveynlerin ise çocuklarıyla birlikte çeşitli etkinliklerde yer alması amaçlanıyor.

Festivalde ziyaretçilerin katılabileceği başlıca etkinlik alanları şöyle:

Çocuk ve aile atölyeleri

Konserler ve sahne gösterileri

Aile yarışmaları

Oyun, teknoloji ve deneyim alanları

Kitabevi ve çocuk kitapları fuarı

Söyleşi ve imza buluşmaları

Kültür ve sanat etkinlikleri

Film gösterimleri

Festival lezzetleri ve yeme-içme alanları

Alışveriş alanları

İnteraktif deneyim alanları

AİLE FESTİVALİ 2026 NEREDE?

AileFest 2026, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştiriliyor. Festival alanının resmi adresi Yeni Rami Mahallesi, Rami Kışla Caddesi 98/1, 34055 Eyüpsultan/İstanbul olarak açıklanıyor. Etkinliklerin büyük bölümü Rami Kütüphanesi'nin açık alanlarında yapılırken söyleşiler, imza günleri, kitap fuarı ve bazı kültür-sanat etkinlikleri kütüphane içerisinde düzenleniyor.

Rami Kütüphanesi'ne toplu taşıma ile ulaşım için farklı seçenekler bulunuyor. Festivalin resmi ulaşım bilgilerinde 50A, 50P ve 38B otobüslerinin yanı sıra M1A ve M1B metro hatları, A-27 ve A-74 minibüsleri ile T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı belirtiliyor. T4 hattını kullanacak ziyaretçilerin Rami durağında inerek kütüphaneye ulaşabileceği aktarılıyor.

AİLEFEST BİLET ÜCRETSİZ Mİ?

AileFest'e giriş ücretsiz. Ancak festivale katılmak isteyen ziyaretçilerin resmi AileFest internet sitesi üzerinden dijital davetiye kaydı oluşturması gerekiyor. Festivalin resmi bilgilendirmesinde alana giriş için bir kez kayıt yapılmasının yeterli olduğu ve oluşturulan davetiyenin festival süresince kullanılabildiği belirtiliyor.

Festival 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında her gün 11.00-22.00 saatlerinde açık olacak. Organizasyonun ağırlıklı olarak açık alanda gerçekleştirilmesi nedeniyle ziyaretçilerin hava koşullarını dikkate alarak hazırlıklı gelmeleri öneriliyor.

AİLE FESTİVALİ 2026 TARİHLERİ

AileFest, 4 Ekim 2026 Pazar gününe kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival alanı 26 Eylül-4 Ekim arasında her gün 11.00-22.00 saatlerinde açık olacak.

Dokuz günlük program boyunca konser, sahne gösterileri, çocuk etkinlikleri, atölyeler, aile yarışmaları, kitap ve kültür-sanat buluşmaları ile farklı deneyim alanlarının ziyaretçilerle buluşması planlanıyor. Günlük etkinliklerin saatleri ve yeni program duyuruları için resmi AileFest kanallarının takip edilmesi gerekiyor.