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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:45

Milli uzay programında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Hayalden çıkıp gerçeğe dönüştü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin uzay programına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millî Uzay Programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır. İddiamızı hayalden çıkarıp bugün somut bir programa dönüştürdük" ifadelerini kullandı. Erdoğan, uzay aracının yüzde 80’ün üzerinde yerlilik oranına sahip olmasının Türkiye için ayrıca büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Milli uzay programında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Hayalden çıkıp gerçeğe dönüştü'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:45

Cumhurbaşkanı , 'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mili uzay programına ilişkin detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmadığını belirterek "Bugün, Türkiye kendi uydusunu üreten nadir ülkelerden." dedi. 

HABERİN ÖZETİ

Milli uzay programında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Hayalden çıkıp gerçeğe dönüştü'

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin Millî Uzay Programı ve uzay alanındaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı kongreye 111 ülkeden temsilciler katıldı.
Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı ve aracın yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğu belirtildi.
Uzaya erişim hedefi kapsamında Somali'de hayata geçirilecek uzay limanı için çalışmalar başlatıldı.
Türkiye'nin kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren ve üreten nadir ülkelerden biri olduğu vurgulandı.
Alper Gezeravcı'nın uzay istasyonuna gönderilmesiyle cumhuriyetin ilk insanlı uzay misyonunun gerçekleştirildiği ifade edildi.
Erdoğan, uzayın silahlandırılmasını ve silahlanma yarışının aracı haline getirilmesini tehlikeli ve yanlış bulduklarını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracının yüzde 80’ün üzerinde yerlilik oranına sahip olmasının Türkiye için ayrıca büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Günümüzde uzayda var olmak için uydu üretmek yetmez uzaya erişebilmek de gerekir. Bu nedenle Milli uzay programımıza uzaya erişim ve uzay liman hedefini koyduk." şeklinde konuştu. 

Milli uzay programında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Hayalden çıkıp gerçeğe dönüştü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Saygıdeğer bakanlar, farklı ülkelerden kongreye iştirak eden kıymetli temsilciler, Değerli Uzay Ajansı Başkanları, Hanımefendiler, Beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Akdeniz'in incisi Güzel Antalya'mızda böylesine kapsamlı bir organizasyonda sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

77. Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle dünyanın 111 ülkesinden Türkiye'yi teşrif eden siz değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz halklarımız ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Kongrenin düzenlenmesine destek olan bu önemli uluslararası etkinliğin icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var temasıyla tertiplenen kongre kapsamındaki etkinliklerin yeni işbirliklerine kapı aralamasını diliyorum.

Milli uzay programında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Hayalden çıkıp gerçeğe dönüştü'

"İNSANLIĞIN KAT ETTİĞİ MESAFENİN TEMELİNDE BİLİM VE TEKNOLOJİ VARDIR"

Öncelikle bir hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Haberleşmeden güvenliğe ekonomiden ulaşıma tarımdan afet yönetimine insanlığın her alanda kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji vardır bilim ve teknolojideki ilerlemenin doğrudan yansıdığı en kritik alan ise şüphesiz uzaydır dolayısıyla bu uzayda daha fazla yer edinmek aslında yeryüzünde insanlığın hayatını daha güvenli, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor. Kongre münasebetiyle yapılacak toplantı, görüşme, sunum ve istişarelerin bu minvalde ufkumuzu aydınlatan tartışmalara vesile olacağına inanıyor, değerli fikirleriyle kongreye katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum.

Atalarımız yıldızların dilini çözmeye çalıştılar. Esasında tek başına Göktürk ifadesi bile milletimizin gökyüzü ile kurduğu bağın mahiyetini göstermesi açısından önemlidir. Bağdat'tan Şam'a, Kahire'den İstanbul'a uzanan havzamızdaki pek çok alim gök bilimine katkılar yapmış, yeni kandiller yakmışlardır.

Bu alanda çığır açan nice isim bu topraklarda yaşamış, bugün bile hayran kaldığımız keşiflere imza atmıştır. Yolu İstanbul'a düşenlere İslam ve Teknoloji müzesini gezmelerini tavsiye ediyorum.

Milli uzay programında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Hayalden çıkıp gerçeğe dönüştü'

TÜRKSAT 6A TÜRKİYE'NİN MÜHENDİSLİK KABİLİYETİNİ, UZAY TEKNOLOJİLERİNDEKİ ÖZGÜVENİNİ DE TEYİT ETTİ

Hedeflerimizi belirledik, kurumlarımızı güçlendirdik, insan kaynağımıza yatırım yaptık. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedik. Engellere ve zorluklara rağmen kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren üreten test eden ve uzayda kullanan nadir ülkelerden biridir. Göktürk uydularımız ile ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık. TÜRKSAT 4 A ve 5A'yı başarı ile uzaya gönderdik. Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, uzay teknolojilerindeki özgüvenini de teyit etti. Bizim için uzay sadece uydulardan ibaret değildir. İnsanlı uzay faaliyetleri de programımızın önemli unsurları arasında. Alper Gezeravcı'yı uzay istasyonuna göndererek cumhuriyetimizin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdik. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlar. Daha nice başarıyı gerçekleştirecek ve kendi bilim insanını uzaya gönderecektir.

Millî Uzay Programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır. İddiamızı hayalden çıkarıp bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık. Şimdi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. 3.5 tonluk ay uzay aracının yüzde 80 üzerinde yerliliğe sahip olması bizim için gurur kaynağı.

"UZAYDA VAR OLMAK İÇİN UYDU ÜRETMEK YETMEZ UZAYA ERİŞEBİLMEK DE GEREKİR"

Günümüzde uzayda var olmak için uydu üretmek yetmez uzaya erişebilmek de gerekir. Bu nedenle Milli uzay programımıza uzaya erişim ve uzay liman hedefini koyduk. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanı için çalışmalarımızı başlattık. Projemiz ile uzaya erişimimizi geliştirmenin yanında Afrika kıtasının uzay ekosistemine katkı sağlayacağız. Uzay yarışı birkaç ülke arasındaki yarış olamaz. Böyle olmamalı. Uzay önden gidenin el koyduğu ganimet değildir. Uzayı silahlandırmak, Özellikle burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek tehlikelidir. Bunun son dönemde yaygınlaştığını görüyor ve doğru bulmuyoruz. 

Uzayın geleceği aynı zamanda devletlerin, uluslararası kuruluşların ortaya koyacağı ortak irade ile şekillenecektir. Antalya deklarasyonunu imzalayan dostlara teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ GENÇ VE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIMIZDIR"

Türkiye'nin en büyük gücü genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Mühendislerimiz ile bilim insanlarımız ile girişimcilerimiz ile ve bunları aynı hedefte buluşturan siyasi irademiz ile hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumartesi günü bunu Şanlıurfa'da gözlemleme imkanı bulduk. Bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı artırdı. Pırıl pırıl gençlerimiz pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. İnşallah bu gençler yarının astronotları, girişimcileri olacaklar. Zengin bir tarihi birikim ve güçlü irade yürüdüğümüz bu yolda daha kat edecek çok yolumuz var.

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ETİKETLER
#Antalya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Alper Gezeravcı
#Türksat 6a
#77 Uluslararası Uzay Kongresi
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