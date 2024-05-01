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01 May 2024 14:41 - Güncelleme : 01 May 2024 15:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuçkarov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile bir araya geldi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuçkarov ile görüştü

Resmi ziyareti kapsamında Taşkent'e gelen Yılmaz, Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığında Kuçkarov ile görüştü.

Burada konuşan Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar doları aştığını, yakın gelecekteki hedefin ise 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

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Özbekistan'a Türk firmalarının yatırım hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını dile getiren Yılmaz, Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının sayısının ise 1900'ü aştığını, bu firmaların özellikle tekstil, enerji, finans, sigortacılık ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuçkarov ile görüştü - 1. Resim

Yılmaz, Özbekistan'da gelişen yatırım ortamının, bu ülkedeki Türk firmalarının sayısını artıracağını anlatarak, "Bu çerçevede tarım, enerji, su yönetimi, ulaştırma, bankacılık, finans gibi birçok sektörde büyük ölçekli projelerin gerçekleştirilmesi mümkün." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuçkarov ile görüştü - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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