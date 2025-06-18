Cumhurbaşkanına doğrudan rektör atama yetkisi: Torba yasanın 6 maddesi geçti

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısından spor bahislerine, TSK personel yapısından yükseköğretim sistemine kadar birçok alanda değişiklik içeriyor. Kabul edilen maddelerle birlikte bazı yetkiler özel sektöre devredilirken, rektör atamaları ve rütbe düzenlemelerinde Cumhurbaşkanı’na yeni yetkiler tanındı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. Görüşmeleri süren torba teklif, kamu idaresinden savunmaya, yükseköğretimden şans oyunlarına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler içeriyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ GERİ DÖNÜYOR

Kabul edilen maddelerle birlikte, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yerine tekrar “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ifadesi kullanılacak. Bu değişiklik, Harcırah Kanunu’na da yansıtılacak.

BAHİS VE ŞANS OYUNLARINDA DÜZENLEME

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki değişiklikle, bayi açma, denetim ve ruhsat işlemleri gibi yetkiler Teşkilat Başkanlığı tarafından kısmen ya da tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilecek; ayrıca bu işler için hizmet alımına da gidilebilecek.

TSK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki değişiklikle, kuvvet komutanlıklarındaki rütbe dengesizliklerini gidermek amacıyla rütbe bekleme süreleri artık Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen mayın temizleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek araçlar, teçhizatlar ve özel eğitimli hayvanlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.

CUMHURBAŞKANINA DOĞRUDAN REKTÖR ATAMA YETKİSİ

Yükseköğretim sisteminde de kapsamlı değişiklikler öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre YÖK, 21 üyeden oluşacak ve bu üyeler Cumhurbaşkanı ile Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek. Rektör atamaları ise devlet üniversitelerinde doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetinin teklifiyle yapılacak.

Teklifin ilk 6 maddesinin kabulünün ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimin sona erdiğini ve Genel Kurulun 14.00’te tekrar toplanacağını açıkladı.