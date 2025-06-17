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 | Banu İriç

Son dakika | TBMM tezkereyi kabul etti: İsrail'in İran'a saldırıları kınandı

Son dakika: TBMM Genel Kurulu İsrail'in saldırılarını kınayan tezkereyi oybirliğiyle kabul etti.

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Son dakika | TBMM tezkereyi kabul etti: İsrail'in İran'a saldırıları kınandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 21:41

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in saldırılarıyla başlayan ve İran’la çatışmalı bir sürece dönüşen gelişmelere ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresini oybirliğiyle kabul etti. Tezkerede, İsrail’in Gazze halkına yönelik uygulamaları, bölgesel barışı tehlikeye atan tüm eylemleri ve İran’a yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı.

Son dakika | TBMM tezkereyi kabul etti: İsrail'in İran'a saldırıları kınandı

Son dakika | TBMM tezkereyi kabul etti: İsrail'in İran'a saldırıları kınandı

"TÜRKİYE İSRAİL KATLİAMLARININ KARŞISINDADIR"

TBMM Genel Kurulu'nda yayımlanan tezkerede şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail’in uzun yıllardır sürdürdüğü hukuka aykırı, soykırımcı politikaların tüm dünyayı tehdit ettiğini hassasiyetle takip etmekteyiz. Gazze’de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların ardından İran’a yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekûn hedef alan bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. On yıllardır devam eden işgal, sistematik baskı ve ayrımcılığa ek olarak artık soykırımla mücadele eden ve yardıma erişemediği için açlıkla sınanan Filistin halkı varoluş mücadelesi vermeye devam etmektedir. İsrail hükümeti ve ordusu, yardım sırasında bekleyen sivilleri ve çocukları hedef alarak insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan uygulamalarına ağır bir suç daha eklemiştir. Öte yandan, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve geniş çaplı savaş riskini beraberinde getirmektedir. Bu saldırı, uluslararası iş birliği ve nükleer müzakereler konusunda devam eden sürece karşı yapılmış provokatif ve tehditkâr bir adımdır. İşgalci İsrail’in bölgesel savaşın da faili olduğu açıkça görülmektedir. Filistin’in yanı sıra, Suriye, Lübnan ve Yemen’de süregelen İsrail saldırıları, Netanyahu hükümetinin çatışmayı yayma niyetinin yansımalarıdır. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi, bölgemizdeki tüm masum halkların yanında, savaşın ve İsrail katliamlarının karşısındadır."
Netanyahu ve bazı hükümet üyeleri hakkında hem ülkesinde hem de uluslararası yargı organlarında devam eden hukuki süreçlerin bu yönetimi soykırımcı olarak tescil edeceği belirtilen açıklamada, "İsrail’in bu saldırganlığı ve uyguladığı devlet terörü İsrail’i ve ona destek veren emperyalist güçleri halklar nezdinde çoktan mahkûm etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak; İsrail’in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran’a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail’in saldırganlığı karşısında sessiz kalan tüm uluslararası kurumları ve hükümetleri uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bilinmesini isteriz ki; barışı önceleyen ve insan hayatını esas alan bir anlayışla, bölgede kalıcı bir çözümün tesisi için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede, uluslararası toplumdan da İsrail’in durdurulması için kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemesini bekliyoruz. Bölgede adil, kalıcı ve hakkaniyete dayalı bir barışın tesisi için gösterdiğimiz diplomatik çabaların arkasında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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