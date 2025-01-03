Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sabri Uzun'un ifadesi ortaya çıktı

03 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde geri adım atan Uzun'un “Ben paylaşımımda Cumhurbaşkanı’nı kast etmedim” dediği öğrenildi. Uzun tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sabri Uzun kimdir? Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için gözaltına alındı

Sabri Uzun kimdir? Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı​ Erdoğan​'a yönelik ifadeleri sonrası Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Sabri Uzun'un karakolda verdiği ifade ortaya çıktı. Sabri Uzun, ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.

"CUMHURBAŞKANINI KAST ETMEDİM"

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre; paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetmediğini belirterek geri adım atan Uzun, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben yurt içi ve yurt dışı limanlardan İsrail'e gönderilen yardımları konu edinmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler şahıs şirketleridir. Şirketlerin sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim. Sayın Cumhurbaşkanının ihracat ve ithalat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın Cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

SABRİ UZUN'A TUTUKLAMA TALEBİ!

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Uzun'un savcılık ifadesi tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SABRİ UZUN KİMDİR?

Sabri Uzun, 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve bu görevi 2013 yılına kadar sürdürdü. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 26 Nisan 2019 tarihinde tutuklanan Uzun, davanın ilk duruşmasının görüldüğü 8 Temmuz 2019 tarihinde tahliye edildi.