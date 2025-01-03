Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

03 Ocak 2025 10:29 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur​'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.