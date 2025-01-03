Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 10:29 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayınladı.
Erdoğan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com