Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama! 'Suriye artık Suriyelinindir'

08 Aralık 2024 15:20 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 15:37

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan muhalif ilerleyişte, sırasıyla Halep, Hama, Humus ve Şam ele geçirildi. Beşar Esad ülkeden kaçtı, Suriyeliler zafer kutlamaları için sokaklara döküldü. Türkiye hükümet olarak muhalif güçlere desteğini gösterirken, ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. 'Suriye artık Suriyelinindir' diyen Yılmaz, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak; tüm dinlerden, mezheplerden ve etnik kimliklerden Suriye vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşaması için gerekli şartlar hızla oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye'de bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin istediği oldu, 'teröristan' hayali bitti

Suriye'de bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin istediği oldu, 'teröristan' hayali bitti

Beşar Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer rejim karşıtı gruplar, sabah saatlerinde Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Esad rejiminin tamamen düştüğünü duyuran muhalif gruplar, yurt dışında yaşayan Suriyelilere seslenerek "ülkeye geri dönün" çağrısında bulundu.

Rejimin düşmesiyle Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı ve nereye gittiği bilinmezken, ülkenin kontrolünü muhalif gruplar ele geçirdi. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler sokaklara çıkıp zafer kutlamaları yaptı.

Siyasi isimlerden de açıklamalar gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Suriye, Suriyelilerindir! Yaşadıkları büyük acılar ve verdikleri tarihi mücadele sonunda Suriye halkı yeni bir dönem başlatmaktadır.

'İNŞA EDİCİ BİR YAKLAŞIM ESAS OLMALIDIR'

Suriye halkının iradesini yansıtan yeni bir rejim için geçiş sürecinin sağlıklı işlemesi son derece önemlidir. Dar ve çatışmacı değil, kapsayıcı ve inşa edici bir yaklaşım esas olmalıdır. Bölge dışı güçler zaten yeterince acı yaşamış Suriye’nin istikrarına zarar verici eylemlerden kaçınmalı, uluslararası toplum ve kurumlar yeniden inşa sürecine destek vermelidir.

Tüm unsurları ile Suriye halkının birliği, istikrarı ve huzuru için siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinin başarılı olmasını diliyorum.

'SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAK'

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak; tüm dinlerden, mezheplerden ve etnik kimliklerden Suriye vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşaması için gerekli şartlar hızla oluşturulmalıdır.

Suriye’de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır.

Yeni dönemde terör örgütlerinin ülkemize yönelik oluşturdukları tehditlerinin ortadan kaldırılması en önemli önceliklerimizdendir.

İnanıyorum ki Suriyeli Kürt kardeşlerimiz terör örgütünün vesayetinden ve baskılarından kurtularak, Suriye’nin bütünlüğü içinde huzurlu bir ortama kavuşacaklardır.

'DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip etmeye, bölgemizin barış, istikrar ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. En zor zamanlarında olduğu gibi, bugün ve yarın da kardeş Suriye halkının tamamı ile dayanışma içinde olacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle; “Huzurun hâkim olduğu, barışın hâkim olduğu; Arap, Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan ayırt etmeksizin hiç kimsenin dışlanmadığı, kimsenin hak ve özgürlüklerinin çiğnenmediği, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz.

İnşallah çok yakın gelecekte böyle bir Suriye’yi göreceğimizi ümit ve temenni ediyoruz.”