Külliye'den 'yeni anayasa' çıkışı: Tamamen ezber ve çarpıtma

30 Nisan 2024 16:11 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:33

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa mesaisi başladı. TBMM'de grubu olan siyasi partilerin liderleriyle görüşecek olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ilk durağı CHP oldu. CHP lideri Özgür Özel ile bir araya gelen Kurtulmuş, "Oluşabilecek en yüksek konsensusla, yani mümkünse dört yüzün çok üstünde bir ittifakla, bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasasının ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi.

Siyasilerin yeni anayasa trafiği devam ederken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 1982 Anayasasının değişmesinin gerekçelerini sıraladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uçum şu ifadeleri kullandı:

"ÜÇTE İKİSİ DARBE ANAYASASI HÜKÜMLERİ"

"1982 Anayasasının yürürlükteki 154 maddesinin üçte ikisi olan 103 maddesi darbe anayasası hükümleri olarak devam ediyor. Asıl belirleyici olan ve referans alınması gereken gerçeklik budur.

Daha önce doğru veriler paylaşılmasına rağmen bazı çevreler/kişiler yine bilerek ya da bilmeden 1982 Anayasasına ilişkin değişiklikler konusunda bir çok yanlış ve yalan veri ileri sürüyor. Doğru değişiklik bilgilerini bilerek çarpıtanlar yeni anayasa ihtiyacını değersizleştirme gayretlerini bir de böyle bir yalanla takviye ediyorlar. Bilmeden yanlış bilgileri kullananlar ise en azından özensiz bir yaklaşım içindeler. Bu nedenle bir kez daha doğru bilgileri paylaşmak tartışmayı objektif ve dürüst yapmak isteyenler bakımından faydalı olur.

1982 Anayasası ilk kez 1987 yılında son kez 2017 yılında değiştirildi. 1987 ila 2017 döneminde yani otuz yılda yapılan anayasa değişikliklerinden 19’u yürürlüğe girdi.

Aynı dönemde yapılan ama yürürlüğe girmeyen değişiklik sayısı ise 4 oldu. Bunlardan birisi halk oylamasıyla reddedildi. İkisi Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye iade edildi ve Meclis teklifleri yeniden görüşmedi. Diğeri ise esastan inceleme yetkisi olmadığı halde Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal aktivizm yapılarak esastan iptal edildi.

'103 MADDEDE HİÇ DEĞİŞİKLİK OLMADI'

Başlangıçta Anayasada toplam 177 asıl madde vardı. Bu maddelerden 58 tanesi hiç değişmedi. 45 maddede tali değişiklik (terim/ifade değişikliği) yapıldı. Yani 1982 Anayasasın 103 maddesi varlığını halen koruyor.

51 maddede esaslı değişiklik oldu. Bunlardan 31’i yeniden yazılarak tümden değiştirildi. 20’sinde önemli değişiklikler oldu. 23 madde ise tamamen yürürlükten kaldırıldı. Şu aşamada 154 asıl madde yürürlüktedir.

Sonuç olarak 1982 Anayasasının yürürlükte olan 154 maddesinden 103’ünde ya hiç değişiklik olmadı ya da tali değişiklikler yapıldı.

Sadece 51 maddede tümden ya da önemli ölçüde değişiklik oldu. Yürürlükten kaldırılan 23 maddeyi de dikkate aldığımızda 1982 Anayasasının sadece 74 maddesine esaslı müdahale yapıldı. 103 maddesi ise ilk kabul edildiğindeki temel yapılarını aynen koruyor.

'82 ANAYASASININ DEĞİŞTİĞİ İDDİASI TAMAMEN ÇAPRITMA'

Hal böyleyken anayasal içerik bakımından ileri sürülen '1982 Anayasası zaten neredeyse tamamen değişti yeni anayasa hedefi gereksizdir' görüşü tam bir ezberdir, çarpıtmadır ve tamamen dayanaksızdır.

Değiştirilen ve değiştirilmeyen madde sayısında hatta yürürlüğe giren değişiklik sayısında birçok gerçeğe aykırı rakam söyleniyor, yazılıyor. Bunlara dayanarak yeni anayasa ihtiyacını ve hedefini eleştirmeye çalışanların ne ölçüde ciddiye alınabileceği halkın takdirindedir.

Doğru ve anlamlı bir tartışma doğru veriler üzerinden yapılır. Yeni anayasayı 1982 Anayasasındaki değişiklikler sebebiyle gereksiz görenlerin yalana dayalı değil burada açıklanan gerçek veriler üzerinden değerlendirme yapmasını beklemek kamuoyunun hakkıdır."