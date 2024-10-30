Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Cumhuriyet Bayramı Ata topraklarında coşkuyla kutlandı!

Cumhuriyet Bayramı Ata topraklarında coşkuyla kutlandı!

Editör: Safa Keser / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:05
Cumhuriyet Bayramı Ata topraklarında coşkuyla kutlandı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu tarafından resepsiyon verildi. Verilen resepsiyonda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Güngör Yavuzaslan/tgrthaber.com

Başkonsolos Salih Caner'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona Semerkantlı siyasetçiler, yöneticiler diplomatlar, Özbekistan’da faaliyet gösteren Türk kurumların temsilcileri, Türk vatandaşları ve çok sayda davetli katıldı.

Cumhuriyet Bayramı Ata topraklarında coşkuyla kutlandı! - 1. Resim

Milli marşların okunduğu resepsiyonda davetlilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Cumhuriyet Bayramı Ata topraklarında coşkuyla kutlandı! - 2. Resim

Başkonsolos Caner, yaptığı konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılını Özbekistan’da kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, katılımlarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...