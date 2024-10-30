Cumhuriyet Bayramı Ata topraklarında coşkuyla kutlandı!

30 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:05

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu tarafından resepsiyon verildi. Verilen resepsiyonda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Güngör Yavuzaslan/tgrthaber.com Başkonsolos Salih Caner'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona Semerkantlı siyasetçiler, yöneticiler diplomatlar, Özbekistan’da faaliyet gösteren Türk kurumların temsilcileri, Türk vatandaşları ve çok sayda davetli katıldı. Milli marşların okunduğu resepsiyonda davetlilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi. Başkonsolos Caner, yaptığı konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılını Özbekistan’da kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, katılımlarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.