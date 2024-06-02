Çürük binada bir çökme haberi daha! Tavan çöktü anne ve oğlu yaralandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Haziran 2024 18:35 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 18:41
Çürük binada bir çökme haberi de Mardin'den geldi. Artuklu'da bir evin tavanının çökmesiyle anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.
Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde bir evde bebeğin beşiğinin de bulunduğu evde faciadan dönüldü. Odadaki tavan çöktü anne oğul moloz yığınları arasında kaldı.
Cumhuriyet Mahallesi 21 Kasım Şehir Stadyumu yakınındaki müstakil evde, odanın tavanının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Tavandan kopan parçaların üzerlerine düşmesi sonucu Hanife D. (44) ve oğlu Ömer Asaf (3) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı