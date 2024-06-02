Küçükçekmece'de binanın neden çöktüğünü bulmak için soruşturma başlatıldı

02 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:11

Küçükçekmece'de 3 katlı bina yerle bir oldu! Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de 3 katlı bina yerle bir oldu! Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy semtinin Kartaltepe Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir bina sabah saatlerinde çöktü.

Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından binadaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor.

Bölgeye sevk edilen ekipler bina enkazından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 kişinin ise yaralı olarak çıkarıldığını aktardı.

1 kişiyi ise arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği yapmış olduğu açıklamada "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Vali Gül binanın yapım yılının ise 1988 olduğu bilgisini paylaştı.

Binanın yıkılmadan önceki görüntülerinden görüldüğü kadarıyla giriş katında bir GSM şirketi bayisi bulunuyor. Üst katlarda ise bir büro ve vatandaşların yaşadığı daireler mevcut.

Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili soruşturma için 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Savcılık tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."