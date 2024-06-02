Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökme anı böyle görüntülendi

02 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 10:45

Küçükçekmece'de 3 katlı bina yerle bir oldu! Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de 3 katlı bina yerle bir oldu! Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çöktüğünü, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibinin sevk edildiğini bildirdi.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde yaşanan çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “2 Haziran Pazar günü saat 08.40 sıralarında Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir” denildi.

İtfaiye Daire Başkanı 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

KAMERALARA YANSIDI

Binanın çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. 7 kişinin enkaz altından kurtulduğu bildirildi.