Küçükçekmece'de bina çöktü! Uzman isim 'kolon' detayına dikkat çekti

02 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 10:27

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vali Gül, 2'si ağır 7 kişinin enkazdan canlı olarak kurtarıldığını, 2 kişinin ise hâlâ enkaz altında olduğunu belirtti.

Çöken binada çalışmalar devam ederken Şehir Ulaşım Uzmanı Mustafa Ilıcalı durumu TGRT Haber ekranlarından değerlendirdi.

"YÜZ BİNLERCE KONUTUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR"

Kolon detayına dikkat çeken Ilıcalı, "Binanın çok katlı olmadığı görülüyor. 3 katlı bir bina ve alt katında dükkan olduğu biliniyor. Acaba kolonda, taşıyıcı bir sistemde bir takım tadilatlar mı yapıldı? Binanın bir anda yıkılması için taşıyıcı sistemde işlem yapılması lazım. Bu binaların dönüştürülmesi lazım. Daha deprem olmadan bir enerji yok ortada. Burada önemli bir ders var. Bina bir anda çökebiliyorsa demek ki burada mühendislikte bir hata var. İstanbul'da 30-40 yaşının üzerinde çok fazla bina var. Yüz binlerce konutun dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.