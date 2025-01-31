Çuval içinde cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı!

31 Ocak 2025 08:09 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:27

Denizli'de meydana gelen korkunç olayda 54 yaşındaki Serpil Girgin "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İhbar üzerine yapılan çalışmalarda talihsiz kadının cansız bedeni komşusunun evinin bahçesinde çuval içerisinde bulunmuştu. Serpil Girgin cinayetinin nedeni ortaya çıktı. İşte korkunç cinayetin tüm detayları...

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan korkunç olayda Serpil Girgin'in cansız bedeni çuval içinde komşusunun bahçesinde bulunmuştu. Serpil Girgin cinayetindeki sır perdesi aralandı. Serpil Girgin'in başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü ve kolundaki bileziklerinin alındığı ortaya çıktı.

"KOMŞUYA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI

54 yaşındaki Serpil Girgin, geçtiğimiz pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören eşi Mustafa Girgin, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

ÇUVAL İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri eşine "Komşuya gidiyorum" demesi üzerine evinin bulunduğu 2032 sokağa yoğunlaştı. Sokaktaki evlerin bahçesinde inceleme yapan polis ekipleri Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde bir çuval fark etti. Çuvalın içine bakan polis ekipleri kayıp olan Girgin'in cesedini buldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Girgin'in cesedi olay yerinde inceleme yapılmasının ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Serpil Girgin cinayetinin detayları ortaya çıktı. Serpil Girgin'i öldürdüğü iddiasıyla cesedin bulunduğu evin sahibi komşusu Ümmühan Akkoyun gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Serpil Girgin'in kolundaki 2 bileziğin olmadığı belirtilirken, başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ümmühan Akkoyun ile birlikte gözaltı sayısının 3 olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.