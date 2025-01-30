Tüyleri diken diken eden olay! 'Komşuya gidiyorum' dedi, cesedi çuval içinden çıktı

30 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:34

Denizli'nin Çivril ilçesinde 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yaşlı kadının cansız bedeni bir evin bahçesinde çuval içinde bulundu. Korkunç olayla ilgili 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan 54 yaşındaki Serpil Girgin'den 3 gündür haber alınamıyordu. Her yerde aranan kadına ulaşamayan yakınları durumu hemen ekiplere bildirdi. Ekiplerin yaptığı aramalarda korkunç gerçek ortaya çıktı. Girgin'in evinin yakınlarında arama yapan ekipler, karşı komşunun bahçesindeki çuvala dikkat çekti. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.

KORKUNÇ OLAYDA 3 GÖZALTI

Polis olay ile ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Sorguları devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.