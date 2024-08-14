CZN Burak'ın restoranındaki servis ücreti isyan ettirdi! Sosyal medyada tepki yağıyor

14 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 13:23

Restoranlarda şimdi de ‘kuver’ tartışması başladı! Zorunlu bahşiş olarak adisyona ekleniyor, hesabı gören şikayet ediyor

Restoranlarda şimdi de ‘kuver’ tartışması başladı! Zorunlu bahşiş olarak adisyona ekleniyor, hesabı gören şikayet ediyor

Restoran ve kafe ziyaretçileri arasında servis ücretlerine dair tartışma her geçen gün alevleniyor.

Bazı mekanlar, hesaplarına yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişen oranlarda servis ücreti eklemeye başladı.

Uygulana müşterileri isyan ettiriyor, hemen her gün sosyal medyada gündem oluyor.

Son olarak haksız yere servis ücreti alan restoranlara son olarak CZN Burak da dahil oldu.

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Kabarık gelen hesaba ve 699 TL'lik servis ücretine isyan eden vatandaş yedikleri yemeğin adisyonunu paylaştı.

Restoranı şikayet edeceğini belirten müşteri, "Lokanta da servis ücreti altında yüzde 10 ücret kesintisi ne oluyor?. 12.08.2024 tarihinde, Vadi İstanbul da yer alan Chef B**** restoranında yüzde 10 servis ücreti kesilmiş olmasının haksız kazanç olarak görüyorum ve bu kesintinin iadesini talep ediyorum.

Gerekli mercilere de şikayette bulunacağımı ayrıca belirtmek isterim. Bu adil olmayan uygulamaya son verilsin" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan adisyondaki rakamlara tepki yağdı.

İşte o kullanıcı yorumlarından bazıları:





RESTORANDA ALINAN SERVİS ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Tüketicinin, istenmeyen/bilgisi olmayan ürün ve hizmetlere karşı sorumlu olmadığını vurgulayan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, servis ücreti gibi isimler altında talep edilen ek ücretlere karşı faturaların kontrol edilmesiyle beraber şu uyarı ve önerileri sundu:

-Tüketici Kanunu 54. maddesine göre, satışa sunulan ürün ya da hizmetlerin birim fiyatları Türk Lirası olarak ve tüm vergiler dahil tüketiciye bildirilmeli. Fiyat listeleri ve içindeki tüm ücretler mekanın dışında görülmeli.

-Kanunun 6. maddesi de bir ürün ya da hizmet satışında bir ürünle birlikte başka bir hizmet satılması yasaklar. Yani mesela bir tek yiyecek sipariş edildiyse masaya gelen diğer yiyecekler, yemiş olsa da müşterinin sorumluluğunda değildir.

-Ayrıca 7. maddede ise ürünün geri gönderilmesiyle de tüketiciye herhangi bir sorumluluk verilemez. Dolayısıyla tüketici onayı, bilgisi olmaksızın masasına getirilen servis bedeli hatta kuver ikramları gibi şeyler ücretsiz sunulmak zorundadır. Ödenen ücret, kanuna aykırıdır. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulabilir.