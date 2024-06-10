Dağa yıldırım düşme anı kamerada!

10 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:49

Van Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından uyarısının ardından Van'da sağanak belli aralıklarla etkili oldu. Van'ın Saray ilçesinde 3 mahallede etkili olan selden dolayı birçok küçükbaş hayvan telef olurken, bazı tarım arazileri su altına kaldı 6 evde de hasar meydana geldi.

OALY ANI KAMERADA

Zaman zaman rüzgarla birlikle etkili olan sağanakla birlikte şehir merkezinde cadde ve sokaklar kısa süre su altında kaldı. Sağanakla birlikte zaman zaman etkili olan şimşekler geceyi aydınlatırken, dün akşam saatlerinde yıldırımın dağa düşmesi cep telefonunu anbean kaydedildi.