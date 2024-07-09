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Dağdan çıkan kaynak suyu içen 236 kişi hastalandı! Hatay'da alarm

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Temmuz 2024 19:33 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:33

Hatay'da ishal ve karın ağrısı alarmı verildi. Dağdan çıkan kaynak suyunu içen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

 Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 236 kişi içtikleri kaynak suyundan rahatsızlandıkları şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Tartarlı ve Işıklı mahallelerinde önceki gün dağdan çıkan kaynak suyundan içen vatandaşlar, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle Arsuz Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede kontrolleri yapılan 236 kişiden 232'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dağdan çıkan kaynak suyu içen 236 kişi hastalandı! Hatay'da alarm - 1. Resim

4 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Hamile 2 kadın ve 2 çocuk ise hastanede gözetim altında tutuluyor.

Öte yandan, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kaynak suyundan numune aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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