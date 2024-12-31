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Daha 23 yaşındaydı... Ali Kıraç'ın cesedi gölde bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 17:25 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:30

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde haber alınamayan 23 yaşındaki Ali Kıraç'tan acı haber geldi. Gencin cansız bedeni gölde bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden çıkan 23 yaşındaki Ali Kıraç'tan ailesi bir daha haber alamadı. Kıraç'tan haber alamayan ailesi büyük bir telaşla durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kıraç'a ait aracı göl kenarında buldu. Göl ve çevresinde polis ve jandarma ekiplerince geniş çaplı arama yapıldı.

Daha 23 yaşındaydı... Ali Kıraç'ın cesedi gölde bulundu - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ GÖLDE BULUNDU

Aramaların sonuçsuz kalması üzerine devreye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar girdi. Göl içinde dalgıç ekiplerince yapılan çalışmalarda Ali Kıraç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gencin cenazesi işlemlerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Daha 23 yaşındaydı... Ali Kıraç'ın cesedi gölde bulundu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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