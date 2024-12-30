Filistinli öğrencilere Adıyamanlılar Vakfından tam destek!

30 Aralık 2024 16:11 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:11

Adıyamanlılar Vakfı, Filistinli üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayarak hem eğitimlerine katkı sunuyor hem de mazlumların yanında yer alma misyonunu sürdürüyor. Vakıf, Filistin’de yaşanan zorluklar karşısında gençlerin eğitimlerini tamamlayabilmesi için önemli bir adım atarak dayanışma örneği sergiledi.

Adıyamanlılar Vakfı örnek bir çalışmaya imza atarak Filistinli üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan vakıf üyeleri, dayanışma​ ve destek projelerinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

"MAZLUMUN YANINDA ZALİMİN KARŞISINDAYIZ!"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu, “Mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmayı her zaman bir ilke olarak benimsedik. Filistinli kardeşlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak, onların umutlarını yeşertmek bizler için bir görevdir.

Bu destek, sadece bir burs değil; adalet, vicdan ve insanlık adına atılmış bir adımdır. Vakıf olarak bu tür dayanışma projelerini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Göksu, gençlerin eğitimine yapılan her katkının, geleceğin inşasında önemli bir rol oynayacağını vurgularken, bu çalışmaların mazlum coğrafyalarla güçlü bir bağ kurulmasına vesile olduğunu belirtti. Vakıf, yardımların süreceğini ve dayanışmanın artarak devam edeceğini bildirdi.