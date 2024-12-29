Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Daha 24 yaşındaydı... Cansız bedeni sokak ortasında bulundu

Daha 24 yaşındaydı... Cansız bedeni sokak ortasında bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Aralık 2024 15:40 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:41
Daha 24 yaşındaydı... Cansız bedeni sokak ortasında bulundu

Malatya'da yakınlarının bir süredir haber alınamayan 24 yaşındaki gencin cansız bedeni, ağır hasarlı bir binanın bahçesinde bulundu.

Malatya'da öğle saatlerinde Yeşilyurt​ ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ağır hasarlı bir binanın arka tarafında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu hemen ekiplere bildirdi.

Daha 24 yaşındaydı... Cansız bedeni sokak ortasında bulundu - 1. Resim

BİR SÜREDİR KAYIPMIŞ...

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kayıp olarak aranan Hakan D. (24) olduğu belirlendi.

Daha 24 yaşındaydı... Cansız bedeni sokak ortasında bulundu - 2. Resim

Hakan D.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
malatyayeşilyurt

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...