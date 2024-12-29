Daha 24 yaşındaydı... Cansız bedeni sokak ortasında bulundu

29 Aralık 2024 15:40 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:41

Malatya'da yakınlarının bir süredir haber alınamayan 24 yaşındaki gencin cansız bedeni, ağır hasarlı bir binanın bahçesinde bulundu.

Malatya'da öğle saatlerinde Yeşilyurt​ ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ağır hasarlı bir binanın arka tarafında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu hemen ekiplere bildirdi.

BİR SÜREDİR KAYIPMIŞ...

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kayıp olarak aranan Hakan D. (24) olduğu belirlendi.

Hakan D.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.