Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Daha büyük bir deprem mi olacak? Ali Osman Öncel ‘küçültülmüş bir provası’ diyerek anlattı!

TGRT Haber'de deprem gerçeği masaya yatırıldı. Programda, İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz günlerde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem uzmanlar tarafından mercek altına alındı ve önemli değerlendirmeler yapıldı. Deprem Bilimcisi Ali Osman Öncel, 7,2’lik bir deprem riskine dikkat çekti…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 22:05

TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında kentsel dönüşüm ve deprem meselesi konuşuldu. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Silivri’de meydana gelen 6,2’lik depremi değerlendiren uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu. Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Ali Osman Öncel, söz konusu depremin beklenen büyük İstanbul depreminin "küçültülmüş bir provası" niteliğinde olduğunu ifade etti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1916556377662668939

“DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ”

Deprem Bilimci Öncel, "Bu deprem beklenen depremin öncesinde biraz daha küçültülmüş bir versiyonunu yaşadık. Daha büyüğünün olması muhtemel. Bu ara bölgede meydana geldi. Biraz daha büyük olabilirdi ve daha uzun sürebilirdi. İstanbul’da yaşayan herkes hayatta. Daha büyük deprem olması için zamanı bekliyor. Olması muhtemel daha büyük bir deprem var” diye konuştu.

Daha büyük bir deprem mi olacak? Ali Osman Öncel ‘küçültülmüş bir provası’ diyerek anlattı!

“YIKIMLAR 1999 DEPREMİNDEN DAHA FAZLA OLURDU”

Prof. Dr. Öncel, bu bölgede daha büyük bir depremin yaşanmasının olası olduğuna dikkat çekerek, "Büyük kırıklarda büyük depremler beklenir. Burada olması gereken en büyük deprem 6,5'ti 6,2'de durdu. Kumburgaz, Adalar, Avcılar hepsi birlikte kırılsaydı deprem 7,4 olacaktı. Bu nedenle yıkımlar 1999 depreminden kat ve kat fazla olacaktı.”

https://x.com/tgrthabertv/status/1916557421360681258

“7,2 DEPREM RİSKİ VAR”

Öncel, “Şuan da 7,2 büyüklüğünde bir deprem olma riski var. Ama bağımsız kırılırsa 6,8 gibi bu tehlike küçülebilir” değerlendirmesini yaptı.

Daha büyük bir deprem mi olacak? Ali Osman Öncel ‘küçültülmüş bir provası’ diyerek anlattı!

Hukukçu Hadi Dündar ise herkesin işini düzgün yapması gerektiğine dikkat çekti. Öncel, "Madem deprem ülkesiyiz o zaman deprem kanuna göre bütün her şeyin yapılıyor olması lazım. Yapı denetimci, müteahhit, yerel yönetimler, bakanlık işini düzgün yapmazsa hiçbir sonuç alamayız." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şener Üşümezsoy’dan Kumburgaz fayı uyarısı: 6,2’lik potansiyel var!
İstanbul depremi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü böyle salladı: İşte o anlar!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.