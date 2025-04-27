Daha büyük bir deprem mi olacak? Ali Osman Öncel ‘küçültülmüş bir provası’ diyerek anlattı!

TGRT Haber'de deprem gerçeği masaya yatırıldı. Programda, İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz günlerde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem uzmanlar tarafından mercek altına alındı ve önemli değerlendirmeler yapıldı. Deprem Bilimcisi Ali Osman Öncel, 7,2’lik bir deprem riskine dikkat çekti…

TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında kentsel dönüşüm ve deprem meselesi konuşuldu. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Silivri’de meydana gelen 6,2’lik depremi değerlendiren uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu. Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Ali Osman Öncel, söz konusu depremin beklenen büyük İstanbul depreminin "küçültülmüş bir provası" niteliğinde olduğunu ifade etti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1916556377662668939

“DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ”

Deprem Bilimci Öncel, "Bu deprem beklenen depremin öncesinde biraz daha küçültülmüş bir versiyonunu yaşadık. Daha büyüğünün olması muhtemel. Bu ara bölgede meydana geldi. Biraz daha büyük olabilirdi ve daha uzun sürebilirdi. İstanbul’da yaşayan herkes hayatta. Daha büyük deprem olması için zamanı bekliyor. Olması muhtemel daha büyük bir deprem var” diye konuştu.

“YIKIMLAR 1999 DEPREMİNDEN DAHA FAZLA OLURDU”

Prof. Dr. Öncel, bu bölgede daha büyük bir depremin yaşanmasının olası olduğuna dikkat çekerek, "Büyük kırıklarda büyük depremler beklenir. Burada olması gereken en büyük deprem 6,5'ti 6,2'de durdu. Kumburgaz, Adalar, Avcılar hepsi birlikte kırılsaydı deprem 7,4 olacaktı. Bu nedenle yıkımlar 1999 depreminden kat ve kat fazla olacaktı.”

https://x.com/tgrthabertv/status/1916557421360681258

“7,2 DEPREM RİSKİ VAR”

Öncel, “Şuan da 7,2 büyüklüğünde bir deprem olma riski var. Ama bağımsız kırılırsa 6,8 gibi bu tehlike küçülebilir” değerlendirmesini yaptı.

Hukukçu Hadi Dündar ise herkesin işini düzgün yapması gerektiğine dikkat çekti. Öncel, "Madem deprem ülkesiyiz o zaman deprem kanuna göre bütün her şeyin yapılıyor olması lazım. Yapı denetimci, müteahhit, yerel yönetimler, bakanlık işini düzgün yapmazsa hiçbir sonuç alamayız." dedi.