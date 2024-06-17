Dalgalar acı haberi getirdi! 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kıyıya vurdu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 19:05
Çorum’dan Düzce’ye bayram tatiline gelen 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Karadeniz sahiline vurdu.
Çorum’dan Akçakoca’ya tatil için gelen Kadir Kolcu ve ailesi, bayramın ilk gününde Çayağzı plajında denize girdi.
Dalgalara kapılan ailenin çığlıklarını duyan çevredekiler, 5 kişilik ailenin 4 üyesini dalgalardan kurtardı ancak, 16 yaşındaki İbrahim Kolcu suyun içinde kayboldu.
Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri denizde arama çalışmalarına başladı.
CANSIZ BEDENİ SAHİLE VURDU!
Yapılan arama sonucunda, İbrahim Kolcu’nun cansız bedeni denize girdiği yerin 100 metre ilerisinde sahile vurmuş olarak bulundu. İbrahim Kolcu’nun naaşı, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: TGRT Haber