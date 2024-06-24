Damada boyalı işkence! Bin pişman ettiler

24 Haziran 2024 10:01 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:03

Bitcoin ve Ethereum haftaya kayıpla başladı, işte tüm kripto paralarda son durum

Bitcoin ve Ethereum haftaya kayıpla başladı, işte tüm kripto paralarda son durum

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı.

BAŞINDAN AŞAĞI DÖKTÜLER

Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü.

ÇARESİZ KALDI

Ne olduğunu anlamayan damat arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.