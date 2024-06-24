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Damada boyalı işkence! Bin pişman ettiler

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 10:01 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:03
Damada boyalı işkence! Bin pişman ettiler

Bursa'da çeyiz alma geleneğinde damadı evleneceğine pişman eden arkadaşları boya dolu kovalarla saldırdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı.

Damada boyalı işkence! Bin pişman ettiler - 1. Resim

BAŞINDAN AŞAĞI DÖKTÜLER

Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü.

Damada boyalı işkence! Bin pişman ettiler - 2. Resim

ÇARESİZ KALDI 

Ne olduğunu anlamayan damat arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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