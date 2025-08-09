Menü Kapat
Editor
 | Bengül Arıca

Danıştay hukuk fakülteleri için kararını verdi! 100 bin barajı iptal edildi

Danıştay, hukuk fakülteleri için 100 bine çekilen sıralama şartını durdurma kararı aldı. Konuyla ilgili YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Özvar "Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Hukuk fakülteleri için üniversite sınavında istenen başarı sıralamasının ilk 100 bine çekilmesi kararı 'dan döndü. Karara göre geçtiğimiz yıl hukuk fakültelerine giriş için uygulanan 125 bin baraj şartı bu sene de uygulanacak.

Danıştay 8. Dairesi tarafından, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen ‘'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütme durduruldu.

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır. Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Danıştay'dan emsal karar: Bilirkişilerin kusur oranı belirleme yasağı ptal edildi
