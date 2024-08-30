DEAŞ'a 23 ilde büyük darbe! 119 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 08:03 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 08:09
Bakan Yerlikaya 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son düzenlenen “Gürz-10” operasyonlarında 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-10” operasyonlarında 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı