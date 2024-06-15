DEAŞ'lı yakalanacağını anlayınca balkondan atlamaya kalktı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 15:31 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:52
İstanbul Güngören'de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir eve düzenlenen operasyonunda, yakalanacağını anlayan kadın, balkondan atlamaya çalıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören'de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon sıradan bir şüpheli kadın, polisi görünce balkondan atlamaya kalkıştı. Balkon korkuluklarından tutunan kadın polis tarafından kurtarıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedilirken 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı