DEDAŞ'tan Diyarbakır'daki anız yangını hakkında açıklama! 'Yangın elektrik direkleri yüzünden çıktı' haberlerini yalanladı!

21 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:05

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 11 kişinin öldüğü, 78 kişinin yaralandığı yangın sonrası sosyal medyada bazı iddialar yer aldı. DEDAŞ'ın bölgede çalışma yapmamasından kaynaklı yangının çıktığını iddia eden vatandaşlara yetkililer resmi açıklama ile yanıt verdi.

DEDAŞ "YANGIN ELEKTRİK DİREKLERİ YÜZÜNDEN ÇIKTI" HABERLERİNİ YALANLADI!

"Anız yakımı kaynaklı yangın sonrası yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik.”

Dicle Elektrik yetkilileri, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgede anız yakma olarak bilinen uygulama doğal yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde meydana gelen yangının ardından inceleme başlattıklarını belirten Dicle Elektrik yetkilileri yaptıkları açıklamada “Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta yangının meydana çıktığı bölge olarak belirtilen bazı alanlardan elektrik iletim hatlarının dahi geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Elimizde bulunan her türlü bilgi ve bulguyu yetkili birimlerle paylaşacağız.” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, bölgede verimli tarım uygulamalarını desteklemeye devam ederken oluşan afetlere karşı çiftçileri uyarmayı sürdürüyor.

Son olarak Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan ve rüzgârla büyüyen yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında, “Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.” dedi.