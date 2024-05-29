Dehşet anları kamerada: Başıboş köpekler kediyi parçalayarak öldürdü

29 May 2024 09:55 - Güncelleme : 29 May 2024 10:16

İcadiye Mahallesi Kolbaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, sabah namazına kalkan bir vatandaş, dışarıdan köpek seslerini duydu.

KEDİYİ BOĞAZLADILAR

Balkona çıkarak etrafa bakan vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin bir kediyi boğazladığını fark etti. Köpekler, boğdukları kedinin başında bir süre bekledikten sonra parçaladı. Köpekler daha sonra gözden kayboldu.