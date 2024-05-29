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Dehşet anları kamerada: Başıboş köpekler kediyi parçalayarak öldürdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 09:55 - Güncelleme : 29 May 2024 10:16

Elazığ’da başıboş sokak köpekleri yakaladıkları kediyi parçalayarak öldürdü. Dehşet anları kameraya yansıdı.

İcadiye Mahallesi Kolbaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, sabah namazına kalkan bir vatandaş, dışarıdan köpek seslerini duydu.

KEDİYİ BOĞAZLADILAR 

Balkona çıkarak etrafa bakan vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin bir kediyi boğazladığını fark etti. Köpekler, boğdukları kedinin başında bir süre bekledikten sonra parçaladı. Köpekler daha sonra gözden kayboldu.Dehşet anları kamerada: Başıboş köpekler kediyi parçalayarak öldürdü - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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