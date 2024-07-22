Dehşet anları kamerada: Yaşlı kadın kendini araçtan attı, metrelerce sürüklendi

22 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:56

Bu papağan 'Kübra' diye bağırıyor! Her yerde sahibini arıyorlar

Bu papağan 'Kübra' diye bağırıyor! Her yerde sahibini arıyorlar

Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayın görüntüleri şaşkına çevirdi. 65 yaşındaki Necip Dırmaz ve eşi Mukaddes Dırmaz ile otomobille seyir halindeyken dehşeti yaşadı.

Yokuş aşağı giden aracın frenleri tutmayınca 61 yaşındaki Mukaddes Dırmaz paniğe kapıldı. Dırmaz, kapıyı açarak kendini aşağıya attı. Kadın birkaç metre sürüklenerek yaralanırken, otomobil ise park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralara anbean yansıdı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan sürücünün aracı ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

"BİR TANE BAYAN VARDI, ARABADAN DÜŞTÜ"

Kazada araca kullanılamaz hale gelen Fikri Yaşaroğlu, “Oturuyorduk, kahvaltı yapıyorduk, ondan sonra patırtıya çıktık. Ses geldi, dışarı çıktık. Adam freni tutmamış dediler, üç tane arabaya vurmuş. Benim arabama vurunca üç tane araba birbirine girdi. Bir tane bayan vardı, arabadan düştü, hastaneye kaldırdılar, ambulans geldi. Kadın buradayken bilinci açıktı, götürdüler ambulansla, onun dışında bir şey bilmiyorum. Trafikçiler geldi, rapor tuttu. Kaza yapan araçla birlikte dört araç var. Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var. Zaten benim araç pert oldu, şasiler hep sıkıntılı, öndeki araçlar yine aynı şekilde tamponlar felan ama hasarlı olan benim araç” dedi.