Dehşete düşüren görüntü! Çocuğu havaya kaldırıp yere fırlattı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:30
Konya'da bir düğün salonunda yaşanan olay dehşete düşürdü. Kendisinden uzaklaşan çocuğuna kızan baba, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Korkunç anlar anbean kameraya yansıdı.
Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda, bir süre sonra ailesinin yanından ayrılarak tek başına salona girdi. Başka bir çocuk da onu takip ederek peşinden koştu.
KÜÇÜK ÇOCUĞU YERE ATTI
Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı.
Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı