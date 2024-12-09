Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Dehşete düşüren görüntü! Nehirde erkek cesedi bulundu

Dehşete düşüren görüntü! Nehirde erkek cesedi bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com, İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 10:07 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:16

Tokat’ta sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Su yüzeyinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat​'ın Turhal ilçesindeki Yeşilırmak’ta Kesikbaş Köprüsü civarında gezintiye çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Su yüzeyinde bir ceset​ gören vatandaşlar, büyük bir korkuyla durumu ekiplere bildirdi.

CESEDİ BAĞLAYIP KIYIYA ÇIKARDILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ırmağa girerek cesedi iple bağlayıp kıyıya çıkardı.

Dehşete düşüren görüntü! Nehirde erkek cesedi bulundu - 1. Resim

SÜRÜKLENEREK GETİRİLMİŞ

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com, İhlas Haber Ajansı
tokatcesetvatandaş

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...