Dehşete düşüren görüntüler! Sokak ortasında kanlar içinde bulundu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 20:36 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:44
Kocaeli'nde meydana gelen olayda istinat duvarına dayalı şekilde ceset bulundu. Polis ekipleri olayın intihar ihtimali üzerinde dururken gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleşen olayda, Merkez Camii'nin bahçesi yakınlarındaki istinat duvarından silah sesleri duyan vatandaşlar başından vurulmuş bir kişi fark etti.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, 25 yaşındaki Mert Darak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Darak'ın yanında 7x65 mm çapında bir tabanca bulundu. İlk değerlendirmelere göre, şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: tgrthaber.com