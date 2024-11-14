Dehşete düşüren kaza kamerada! Anne ve oğluna biri çarptı, diğeri üstlerinden geçti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Kasım 2024 16:43 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:52

Adana'da anne ve oğluna yaya geçidinden geçerken bir otomobil çarptı. Başka bir otomobilin de üzerlerinden geçtiği anne ve oğlu ağır yaralandı. Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.