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Dehşete düşüren kaza kamerada! Anne ve oğluna biri çarptı, diğeri üstlerinden geçti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 16:43 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:52

Adana'da anne ve oğluna yaya geçidinden geçerken bir otomobil çarptı. Başka bir otomobilin de üzerlerinden geçtiği anne ve oğlu ağır yaralandı. Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana​'da Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Rovva H. (44) ve oğlu E.H.'ye (6) yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ali K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yola savruldu.

Arkadan gelen R.C.K idaresindeki otomobil de anne ve oğlunun üzerinden geçti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren kaza kamerada! Anne ve oğluna biri çarptı, diğeri üstlerinden geçti - 1. Resim

DURUMLARI AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunu hastaneye kaldırdı. Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis, 2 otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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