DEM Parti heyeti bugün Selahattin Demirtaş ile görüşecek

11 Ocak 2025 12:19 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:19

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti siyasi partilere ziyaretini tamamladı. Heyet, bugün 13.00'da Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelecek.

Son Dakika | DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşecek! Tarih belli oldu

Son Dakika | DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşecek! Tarih belli oldu

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DEM Parti Yeniden Refah Partisi ile bir araya geldi! Fatih Erbakan'ın açıklaması dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim’de yaptığı çağrının ardından başlayan süreçte DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan​ İmralı​'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Devam eden süreçte ise heyet, siyasi partileri ziyaret etti. Heyet bugün HDP​ eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'ı, yarın ise Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

HEYET DEMİRTAŞ İLE BİR ARAYA GELECEK

Heyet, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’la görüşecek. Saat 13.00'da gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ardından DEM Parti heyeti yarın da Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek.

BİR KEZ DAHA İMRALI'YA GİDECEKLER

DEM Parti heyetinin kısa süre içerisinde İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor.

Heyetin süreci ana eksenleriyle Öcalan’a da aktarması bekleniyor.