DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! 'Öcalan'ın siyasi parti temsilcileriyle buluşması muhtemel'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı'ya gitmek için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Doğan yaptığı açıklamada, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ilerleyen günlerde farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşmasının muhtemel olduğunu belirtti.

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidecek. Konu ile ilgili açıklamada bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde Sayın Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞMASI MUHTEMEL"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "İmralı'ya gitmek için hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede gideceğiz." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, merkez yürütme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak.



Yine önümüzdeki günlerde Sayın Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel.



Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde, işte Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de, görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz Sayın Öcalan'ın. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz.