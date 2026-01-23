Iğdır'da dün izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis tarafından müdahale sırasında gözaltına alınan 48 kişiden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 18 kişi ise dün adliyeye sevk edildi.

DEM PARTİ'Lİ İL BAŞKANI TUTUKLANDI

Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı. İl Genel Meclisi üyesi Medet Serhat hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Gözaltındaki diğer 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.