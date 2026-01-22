Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
CANLI
Gündem
 Selahattin Demirel

Diyarbakır'da 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

DEM Parti'nin grup toplantısını Nusaybin'de yapma kararı sonrası yaşanan bayrak provokasyonu sıcaklığını korurken Diyarbakır Valiliği kentte 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşleri yasakladı.

Diyarbakır'da 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
AA
22.01.2026
22.01.2026
'de terör örgütü 'nin ordu karşısında köşeye sıkışmasıyla alınan 4 günlük kararının 2 günü geride kalırken en son DEM Parti, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sınır bölgesinde grup toplantısı düzenledi.

Diyarbakır'da 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Partinin grup toplantısının ardından dağılan kalabalığın içindekiler Kamışlı bölgesine doğru ilerleyerek gönderde bulunan Türk bayrağını indirerek büyük bir provokasyona imza attı. Alçak hareketle ilgili çok sayıda kişi tutuklanırken 'ı ilgilendiren önemli bir karar geldi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ KENTTEKİ 4 GÜNLÜK YASAĞI DUYURDU

Diyarbakır Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması ile çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi faaliyetlerin 23-26 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

Diyarbakır'da 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak Pazar günü merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen ile ilgili son dönemde Türkiye ve sınır dışında gelişen olaylar ve bunların kente olası etkileri de dikkate alınarak ayrıntılı değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır'da 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Değerlendirme sonucu söz konusu mitingin bahane edilerek mitingin yapılacağı tarih öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması amacıyla Diyarbakır mülki sınırları içerisinde 23 Ocak Cuma saat 00.01'den başlayarak 26 Ocak Pazartesi saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem, dış ilçelerden 25 Ocak'ta yapılmak istenen mitinge katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, geçişleri, çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/a, b ve c maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

