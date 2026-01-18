DEM Parti'den İmralı görüşmesi açıklaması!

DEM Parti'den dün İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

"ANA GÜNDEM SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELERDİ"

Görüşmenin ana gündeminin Suriye'de yaşanan gelişmeler olduğu belirtilen açıklamada, tetöristbaşının çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğu kaydedildi.

"SÜRECİ BALTALAMA GİRİŞİMİ"

Öcalan'ın durumu "Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi" olarak değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Kendisi de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi"