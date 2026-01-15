Menü Kapat
 | Banu İriç

DEM Partili başkanın aracı haczedildi: Trafikte seyir halindeyken yaya kaldı

Van İpekyolu Belediyesi'ne ait makam aracına borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Belediye Başkanı Canan Uzunay seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurularak araca el konuldu.

DEM Partili başkanın aracı haczedildi: Trafikte seyir halindeyken yaya kaldı
DEM Partili İpekyolu Belediyesi'nin borçları dolasıyla icra işlemleri başlatıldı.. Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz uygulandı.

DEM Partili başkanın aracı haczedildi: Trafikte seyir halindeyken yaya kaldı

TRAFİKTE DURDURULDU

Başkan Uzunay'ın kullandığı resmi araç trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilerek, makam aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

DEM Partili başkanın aracı haczedildi: Trafikte seyir halindeyken yaya kaldı


İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen, bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmaması veya yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.

