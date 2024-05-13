DEM Partili Belediye Başkanına tepkiler yükselmeye başladı!

13 May 2024 17:21 - Güncelleme : 13 May 2024 17:38

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı'na yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Güler Yerbasan ve yönetiminin, belediye personellerine uyguladığı baskılar ve kendi istediği sendikaya geçmeleri konusunda yaptığı mobbinglerle gündeme geldi.

Belediye personellerinin haklarını korumaya çalışan sendika üyeleri, belediye binası önünde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Cizre Belediye Başkanlığı binası önünde düzenlenen ortak basın açıklamasına Memur Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Sadık Taşar, HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ve sendika üyeleri katıldı.

Cizre Belediye Başkanı Güler Tunç Yerbasan

Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Abdurrahim Durmuş

GÖREVE GELDİKLERİ GÜNDEN BASKILARA BAŞLADILAR

Üyeler adına basın açıklaması yapan Abdullah Çatı, konfederasyonların görüşme taleplerine olumsuz bir yanıt geldiği için bugün burada Hak-İş ve Memur-Sen ortak bir basın açıklaması yapma kararı aldıklarını söyleyerek şunları ifade etti:

"Göreve geldikleri günden başlayarak mobbinge başladılar. İnsanların hür iradeleriyle üyeliğini yaptıkları sendikalardan çıkışlar adına bir belediye başkanı düşünün Cizre'nin alt yapı sorunu, Cizre'nin trafik sorunu, Cizre'nin acil çözüme kavuşması gereken işlerini bırakmış oda oda gezip Cizre Belediyesi işçilerine ve memurlarına Mobbing uygulayıp sendikalarını değiştirmeleri noktasında baskı kuruyor. Eğer sen belediye başkanıysan belediye başkanlığını yap. Yok sendikacıysan istifa et buyur gel sendikacılık yapalım.

Kendi yandaş sendikalarına geçmeyenlere sürgün, kendi yandaş sendikalarına destek vermeyenlere mobbing uygulayamazsın. Uygularsanız da burada Hak-İş'i ve Memur-Sen'i karşında bulursun ve her hafta burada açıklama yaparız."

SORUNLARIMIZI ÇÖZEMİYORSAK SEBEBİ DEM PARTİLİ YÖNETİCİLERİDİR

Bem-Bir-Sen ve HAK-İŞ Konfederasyonu adına düzenlenen ortak basın açıklamasını okuyan Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Sadık Taşar ise, 'çalışanlarımızın sosyal, ekonomik, ve özlük haklarını sonuna kadar koruyacağız' diyerek şöyle devam etti:

"Son yerel seçimler sonrası DEM Partili Eş Başkanlar tarafından yönetilmeye başlanan Cizre Belediyesi'nde, emekçilere uygulanan baskı ve insan onuruna yakışmayan uygulamalar nedeniyle yetkililerle sayısız kez görüşme talebinde bulunduysak da, bu çağrımız yanıt bulmamıştır. Bugün sorunlarımızı diyalog yoluyla çözemiyorsak bunun sebebi maalesef bugünkü belediye yöneticileridir. Çıktıkları her meydanda emek ve özgürlük sloganları atan DEM Parti'nin Cizre Belediyesi Başkanları göreve gelir gelmez üyelerimizi işten çıkarmaya, baskılarla başka sendikalara üye olmaya ve kazanılmış haklarını gasp etmeye başlamıştır. Üyelerimize reva görülen bu uygulamaları kabul etmiyoruz ve yönetimi diyaloga davet ediyoruz."